تنفيذ 319 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البداري، أسفرت جهودها عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

ضبط 31 قطة سلاح ناري

وجاءت النتائج كالتالي:

- ضبط 31 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 12 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 18 متهما، لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين، لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 319 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.