موعد أول رحلة طيران لنقل الحجاج.. تأشيرات الزيارة ممنوعة

بدأ العد التنازلي لسفر الحجاج إلى الأراضي السعودية المقدسة، لأداء فريضة الحج، لمن كتب لهم هذا العام، ومع أول أيام شهر ذي القعدة الذي يوافق اليوم الأحد، حددت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، موعد أول رحلة طيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أراضي المملكة السعودية العربية، ورحلات العودة، حسبما أعلنتها مصر للطيران، التي جاءت على النحو التالي:

موعد أول رحلة طيران لنقل الحجاج

وعن موعد أول رحلة طيران تتحرك متجهة إلى بيت الله الحرام، تكون يوم 10 يونيه المقبل، على أن تستمر رحلات الحج حتى يوم 23 يونيو 2023.

رحلات عودة الحجاج

وفيما يتعلق بعودة الحجاج من بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، من المقرر أن تبدأ مصر للطيران، رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023، وتسمر على مدار 12 يوما حتى 13 يوليو 2023.

منع تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج

أصدرت مصر للطيران، تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة، والمدينة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة خلال موسم الحج 2023/1444.

أول رحلات حج تستقبلها المملكة السعودية

وتستعد الممكلة العربية السعودية اليوم الأحد، 21 مايو 2023، لاستقبال أولى رحلات موسم الحج 1444، حيث تأتي أول رحلات موسم الحج لهذا العام من باكستان والهند ونيجيريا وبنجلاديش، عبر مطار الأمير محمد عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويقصد بيت الله الحرام هذا العام نحو 2 مليون حاج لأداء مناسك الحج، بحسب ما ذكرته الصحف السعودية.