مقرر مساعد «الاستثمار» بالحوار الوطني: الصادرات تحقق رقما أعلى من الواردات قريبا

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن كل دول العالم تنتج كل شيء، والواردات في الميزان التجاري المصري تزيد والصادرات أيضا، وهذه هي المشكلة، إذ نحتاج زيادة الصادرات برقم أعلى بكثير من الواردات، وهذا سيتحقق قريبا.

يجب اقتناص التغيرات العالمية

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن العالم يشهد تغيرات، ويجب اقتناص هذه الفرصة، والاقتصاد لا ينتظر أحدا.

وأشار إلى أن العالم يتغير، وفي هذه التغيرات هناك إيجابيات للاقتصادات الناشئة ومنها مصر، وسلبيات، ومن ينتظر ولا يفعل شيئا سيحصل على سلبيات.

أولوية كبرى للاستثمار الزراعي

وأكد أن الاستثمار الزراعي أولى له الرئيس عبدالفتاح السيسي أولوية كبرى، وكان سابقاً كثيرا بخطوة، وجرى الاكتشاف أنه بعد جائحة كورونا، الأمن الغذائي لا يزال أمنا قوميا، ورغم استصلاح الأراضي الذي جرى، والفائض من إنتاج القمح وتقليل الفجوة من استيراده، نحتاج إدخال الميكنة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.