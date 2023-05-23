رئيس هيئة الاستثمار: المشاركون بالحوار الوطني متوافقون حول التحديات والحلول

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة نظمت منتدى بحضور كل منظمات الأعمال، وذلك لإجراء حوار بين القطاع الحكومي ومتخذي القرار السياسي والإداري من ناحية، والعاملين في مجال الأعمال من ناحية أخرى.

شمولية الموضوعات بالحوار الوطني

وأضاف «هيبة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الحوار الوطني مهم للغاية، خاصة في ظل شمولية الموضوعات التي يتناولها، خاصة على صعيد الاقتصاد والاستثمار.

ولفت إلى أنه جرى تناول بعض الموضوعات، وسماع الآراء بهدف رسم الطريق الصحيح، أو التأكيد على قرار جرى اتخاذه.

وأشار إلى أن بعض المتحاورين قدموا أوراق عمل خاصة بهم، وسيتم فحصها في ضوء القرارات المتخذة ثم يتبع ذلك رفعها للحوار الوطني.

تسليط الضوء على المشكلات بشكل واضح ومحدد

وأوضح، أن الآراء في جلسات الحوار الوطني بها فكر وثراء، وتسليط الضوء على المشكلات بشكل واضح ومحدد، وهناك توافق حول التحديات وأوقات أخرى على الحلول، وهذا مهم.