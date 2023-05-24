خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 3 محافظات ما بين الوجه البحرى والقبلي اليوم الأربعاء، قطع المياه للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا لشركات المياه بالأأماكن المتأثرة بقطع المياه.

وتهيب الشركات بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، توفير مياه لقضاء احتياجاتهم فترة الانقطاع، خاصة المصالح الحكومية والمستشفيات وأصحاب المخابز والمحال الخدمية.

قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الأربعاء وفقا لشركات المياه بالمناطق المتأثرة بالانقطاع بمحافظات المنوفية وسوهاج وبنى سويف بضوء خدماتها المتعددة لمتابعيها.

قطع المياه بالمنوفية

تقطع المياه في 6 مراكز بمحافظة المنوفية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهر للصيانة الدورية وغسيل المروقات.

-مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى ابنهس وكفر أبليش وبقسا وشبرا بخوم وام خنان .

-مركز منوف: انقطاع المياه بقرى منشاة سلطان وسندان

-مركز الشهداء: قطع المياه عن قرى سرسونى وساحل الجواير

-مركز تلا: قطع المياه عن قرى كفر العرب وكفر ربيع

-مركز أشمون: انقطاع المياه عن قرى الكودى وابو رقية وقورص وطلبا

-مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قرى الكوم الأخضر ومنشاة شوان والماى والبتانون.

قطع المياه ببنى سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف قطع المياه وضعهفا بعدة قرى ومدن حيث تقطع المياه عن قرى دنديل والحمام في مركز ناصر، بينما تضعف بمدينة إهناسيا وبقرىة النويرة وقرية العووانة وقرية قاي بمركز إهناسيا، وبقرية أبشنا ووقرية بلفيا بمركز بني سويف، وحددت موعد قطع المياه من الساعة 10 صباحا للساعة 12 ظهرا لصيانة محطة معصرة نعسان القديمة.

قطع المياه بسوهاج

بينما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بقطع المياه عن قريتى السكساكا وقاو غرب بمركز طما من 11:45 دقيقة مساء امس الثلاثاء لمدة 6 ساعات لتعود اليوم الاربعاء لاجراء الصيانة الدورية لمحطة مياه سكساكا.