أماكن سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم.. تعرف عليها

تشهد عدد من محافظات ومدن الجمهورية، تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، بسبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد في فصل الربيع، حيث تزيد حدة الكتل الهوائية القادمة من طبقات الجو العليا والمنخفضات الحارة القادمة من المناطق الصحراوية، والتي تعمل على التغيرات اليومية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ كل من محافظات شمال وجنوب الصعيد، السواحل الشرقية والغربية للبلاد، وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد تساقط الأمطار مع استمرار الرياح النشطة على السواحل الشرقية والغربية وجنوب الوجه البحر والقاهرة الكبري بسرعات بين 30- 35 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23.

- العاصمة الإدارية 32 - 21.

- أكتوبر 31 - 22.

- بنها 32 - 23.

- دمنهور 31 - 23.

- وادي النطرون 32 - 23.

- كفر الشيخ 31 - 23.

- المنصورة 31 - 21.

- الزقازيق 32 - 23.

- شبين الكوم 235 - 34.

- طنطا 31 - 22.

- دمياط 29 - 20.

- بورسعيد 30 - 21.

- الإسماعيلية 33 - 22.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 17.

- نخل 32 - 12.

- كاترين 30 - 10.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 21.

- العلمين الجديدة 25- 20.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 35 - 18.

- سيوة 30 - 19.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 22.

- سفاجا 36 - 24.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 24.

- الوادي الجديد 39 - 22.

- أبو سمبل 40 - 23.