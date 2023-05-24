ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها، واستثمارها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه؛ مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (4,5 مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.