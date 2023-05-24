إحالة ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية في قنا للتحقيق

أعلنت الإدارة التعليمية في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إحالة ملاحظين للتحقيقات؛ وذلك بسبب تسهيل وتسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادية الإعدادية بإحدى اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات.

إدارة نجع حمادي

وذكرت الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي، في بيان صحفي، أنه تقرر إحالة ملاحظين للتحقيق لتقديم تسهيلات للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في نجع حمادي.

وقالت غرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إن الغرفة لم ترصد أي مخالفات في هذا اليوم سوى قيام ملاحظين في نجع حمادي بتسهيل عمليات الامتحان للطلاب، بحسب البيان.

طلاب الشهادة الإعدادية بقنا

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، امتحانات اللغة الأجنبية الأولى ومادة الرسم، وانتهى الوقت المحدد لهم الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغ إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة 301 لجنة، تضم 54 ألفا و895 طالبا وطالبة في مختلف مدن ومراكز محافظة قنا، فيما تشدد الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية بالمحافظة على ضرورة انتظام سير الامتحانات.