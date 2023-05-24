«العوامية» يحصد كأس بطولة مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية بالأقصر

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطولة السوبر الرمضانية في كرة القدم بمركز الأقصر، بحضور أمين الحزب بالمحافظة وقيادات الحزب بأمانة مركز الأقصر سيد النوبي، أمين الحزب بمركز الأقصر ومحمد عبد الستار، أمين مساعد أمانة المركز، وصلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

العوامية يفوز على نجوم الأقصر

وفاز بالبطولة فريق العوامية بعد تغلبه علي فريق نجوم الأقصر، وسلم العماري كأس وجوائز البطولة وتكريم الفرق الفائزة واللجنة المنظمة بقيادة محمد عبد الستار.

قال محمد عبد الستار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمركز الأقصر، إن البطولة شاركت فيها الفرق الفائزة في(دوريات) شهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسات بين عدد كبير من الفرق أبرزها (أرمنت الحيط والعوامية والزهراء ونجوم الأقصر والقرنة والزينية والضبعية ولافيتا إسنا)، إذ أسدل الستار على البطولة بفوز فريق العوامية.

التأكيد على مدى اهتمام الحزب بالرياضة

أوضح أمين الحزب بالأقصر الدكتور محمد العماري، أن تنظيم البطولة الرياضية جاء للتأكيد على مدى اهتمام الحزب بالرياضة، وتأثيرها الإيجابي على نفوس الشباب، باعتبارها أحد دروع حفظ الشباب من بعض المخاطر المنتشرة مثل تعاطي المخدرات، كما إن لها مردودًا على أخلاقيات الشباب، وتغرس بداخل نفوسهم حب العمل الجماعي، والتحلي بالأخلاق الرياضية.

استغلال طاقة الشباب وتوظيفها في إطار إيجابي

وأكد أن الدوريات والبطولات الرياضية التي نظمتها أمانة الحزب بالأقصر ساهمت في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال استغلال طاقة الشباب وتوظيفها في إطار إيجابي وهو ممارسة الرياضة، وكذلك تنمية مهاراتهم، وغرس الأخلاق الرياضية في نفوسهم.