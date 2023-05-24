مصر ترحب بجهود لجنة (6+6) المشتركة في التحضير للانتخابات الليبية
كتب:
وكالات
08:27 م | الأربعاء 24 مايو 2023
سامح شكري وزير الخارجية
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 24 مايو الجاري، بجهود لجنة (6+6) المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجاري.
وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة (6+6) لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.