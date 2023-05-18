رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وكيل شباب القليوبية: تعميم ضوابط الأمن والسلامة استعدادا للنشاط الصيفي

كتب:

حسن صالح
06:22 م | الخميس 18 مايو 2023
اجتماع مسئولي شباب القليوبية

اجتماع مسئولي شباب القليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، إجتماع مع متابعي مراكز الشباب على مستوى المحافظة بحضور وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومعاني المدير العام لشؤون الشباب والرياضة ومدير الإدارة الهندسية ومدير الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة .

استعداد مراكز الشباب لاستقبال المترددين

قال «الصبروط» خلال الاجتماع على ضرورة استعداد مراكز الشباب لاستقبال المترددين خلال الإجازة الصيفية والتي تشهد إقبالًا جماهيريا كبيرا من النشء والشباب لقضاء فترة الإجازة والاستفادة من أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية على مستوى المحافظة. 

مراجعة عوامل الحماية المدنية 

أشار «الصبروط» إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتابع في مراجعة عوامل الحماية المدنية بالمراكز وتوافر الإسعافات الأولية وطفايات الحريق والتأكيد على عزل أعمدة الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء والتزام مراكز الشباب بالأكواد الخاصة بحمامات السباحة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

وتستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة للنشء والشباب في العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والفنية سعيا لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم خدمات أفضل تهدف للمشاركة في بناء الشخصية المصرية السوية وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. 

كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مدير الإدارة الهندسية، ومدير الإدارة الاستراتيجية بعمل ملف خاص بكل مركز شباب يوضح التزام المراكز بكافة عوامل الانضباط والأمن والسلامة تأكيدا على الالتزام بضوابط تشغيل حمامات السباحة والملاعب تزامنا مع بداية النشاط الصيفي وتزايد أعداد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية.

اقرأ المزيد:

تنورة وألعاب وعرائس ضمن مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب القليوبية

توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب باسوس القليوبية

مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم

«شباب القليوبية» تحتفل بيوم اليتيم بفقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا

«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم

مراكز شباب القليوبية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 

«شباب القليوبية» تُطلق الدورات الرمضانية لكرة القدم تحت شعار «الرياضة حياة»

انطلاق ملتقى الأجيال الرمضاني بمراكز شباب القليوبية الخميس المقبل

تتويج مركز شباب المنيرة بطلا لدوري أكاديميات القليوبية لكرة القدم

تفاصيل جلسة بـ«شباب القليوبية» لمحاكاة مجلس النواب.. طلبات إحاطة وأسئلة
بقلم حسن صالح