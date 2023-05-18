وكيل شباب القليوبية: تعميم ضوابط الأمن والسلامة استعدادا للنشاط الصيفي

عقد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، إجتماع مع متابعي مراكز الشباب على مستوى المحافظة بحضور وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومعاني المدير العام لشؤون الشباب والرياضة ومدير الإدارة الهندسية ومدير الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة .

استعداد مراكز الشباب لاستقبال المترددين

قال «الصبروط» خلال الاجتماع على ضرورة استعداد مراكز الشباب لاستقبال المترددين خلال الإجازة الصيفية والتي تشهد إقبالًا جماهيريا كبيرا من النشء والشباب لقضاء فترة الإجازة والاستفادة من أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية على مستوى المحافظة.

مراجعة عوامل الحماية المدنية

أشار «الصبروط» إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتابع في مراجعة عوامل الحماية المدنية بالمراكز وتوافر الإسعافات الأولية وطفايات الحريق والتأكيد على عزل أعمدة الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء والتزام مراكز الشباب بالأكواد الخاصة بحمامات السباحة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة للنشء والشباب في العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والفنية سعيا لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم خدمات أفضل تهدف للمشاركة في بناء الشخصية المصرية السوية وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مدير الإدارة الهندسية، ومدير الإدارة الاستراتيجية بعمل ملف خاص بكل مركز شباب يوضح التزام المراكز بكافة عوامل الانضباط والأمن والسلامة تأكيدا على الالتزام بضوابط تشغيل حمامات السباحة والملاعب تزامنا مع بداية النشاط الصيفي وتزايد أعداد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية.