نضال الشافعي عن «سيدتي أنا»: أشعر بـ«خضة» من عظمة المسرح القومي

قال الفنان نضال الشافعي، إنه يشعر بحالة من السعادة البالغة، إزاء استعداده مساء اليوم الخميس، للوقوف على خشبة المسرح القومي، وافتتاح أولى ليالي عرض مسرحية سيدتي أنا، مع الفنانة داليا البحيري، والذي يعد واحدًا من أعرق المسارح في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وتولى إدارته كثير من عظماء مجال الفن، حيث أنه يشعر بـ«خضة».

أبطال مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، ينطلق عرضها الليلة على خشبة المسرح القومي، بطولة نضال الشافعي، داليا البحيري، فريد النقراشي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم رقصات واستعراضات مصطفى حجاج، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية.

مسرحية سيدتي أنا، مأخوذة عن «بجمليون» لجورج برنارد شو، وسبق وتم تقديمها في نهاية التسعينيات من خلال مسرحية سيدتي الجميلة، للكاتب بهجت قمر، بطولة فؤاد المهندس وشويكار، جمال إسماعيل، حسن مصطفى، سيد زيان، فاروق فلوكس.

عظمة المسرح القومي

وقال نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يشعر بحالة من الانبهار الشديد لتواجده داخل أروقة هذا المكان، خصوصًا وأن المسرح القومي يعد أقدم وأكبر «خشبة» مسرح في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وقف عليها أساتذة ونجوم وعظماء الفن على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج على مر الزمن، متابعًا: وأنا في هذا المكان أشعر بـ«خضة» شديدة، باعتباري أمام مسؤولية كبيرة، وأن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.