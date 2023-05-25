إجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خطة عمل واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإلكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بالمدارس، الذي من المقرر أن يبدأ في الفترة من 1 يونيو حتى نهاية الشهر نفسه.

التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في بني سويف

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إلى أنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، لمناقشة آليات وإجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، إذ تقرر بدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية «عربي/ لغات»، وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية «عربي/ لغات»، من خلال التطبيق الإلكتروني، للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة ( emis.gov.eg)، وذلك على مدار شهر يونيو المقبل.

إجراءات التقديم الإلكتروني

كما أشار وكيل تعليم بني سويف، إلى آليات وإجراءات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بحيث لا يقل السن لرياض الأطفال عن 4 سنوات، ولا يقل السن للصف الأول عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وبعد انتهاء فترة التسجيل، يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

وبالنسبة للطلاب الوافدين، يقدم ولي الأمر، أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، التي تراجع المستندات، ويجري إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين جرى قبولهم، على أنّ يسجل مديرو المدارس، بيانات الطلاب إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.