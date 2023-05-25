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نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023.. تعرف على الرابط والخطوات

كتب:

منة عبده
02:07 م | الخميس 25 مايو 2023
طلاب المدارس.. صورة أرشيفية

طلاب المدارس.. صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023 «الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، مؤكدة أن الاطلاع على نتيجة صفوف النقل، يتم من خلال الاتصال على التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757، أو عن طريق المحادثة الآلية من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم. 

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023، يتم تقييم الصف الرابع الابتدائي بالألوان، وهي عبارة عن أربعة ألوان «أزرق، أخضر، أصفر، أحمر»، وكل لون يدل على مستوى الطالب.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023، وفقا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة. 

خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023

1- تبدأ خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية برقم الجلوس 2023، بزيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة عبر هذا الرابط.

2- الضغط على المحادثة الآلية للاستعلام نتائج الترم الثاني لصفوف النقل الابتدائية. 

3- كتابة الاسم.

4- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- الضغط على «إعلان النتيجة».  

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أكدت أن الامتحانات صارت دون مشاكل أو معوقات، وأن غرف العمليات بالمديريات تابعت الامتحانات منذ اليوم الأول وحتى نهاية الامتحانات للتأكد من سير الامتحانات بانضباط دون أي مشاكل. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.