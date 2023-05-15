«الدفاع الروسية» تعلن تدمير صاروخ من طراز «ستورم شادو» (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير صاروخ «ستورم شادو» البريطاني بعيد المدى، و7 صواريخ مضادة للرادار، إلى جانب 10 صواريخ هيمارس، أطلقتها القوات الأوكرانية، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 7 صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو، و10 قاذفات صواريخ هيمارس خلال الساعات الأخيرة.

صواريخ «ستورم شادو» البريطانية

كانت بريطانيا أكدت إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز «ستروم شادو» إلى أوكرانيا، وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده ستزود كييف بهذه الصواريخ، قائلا: «اتخذنا أنا ورئيس الوزراء ريشي سوناك قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى، يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا»، وقال إن هذه الصواريخ من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية المتمركزة على أراضيها.

روسيا: نقل صواريخ «ستورم شادو» إلى أوكرانيا تصعيد خطيرا

وردا على ذلك، قالت روسيا إن قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز «ستورم شادو» يمثل تصعيدا خطيرا للصراع، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد أي تهديدات محتملة يمكن أن تنشأ عن ذلك القرار.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها تعتبر قرار لندن بشأن نقل صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى إلى كييف خطوة عدائية وسينتج عنها عواقب وخيمة ستتحمل بريطانيا مسؤوليتها، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات التي قد يسببها استخدام القوات الأوكرانية لهذه الصواريخ.