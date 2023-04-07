شعبة الأسماك: استقرار الأسعار مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر

قال أحمد حافظ، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الإقبال على شراء الأسماك مستمر طوال العام والأسعار تختلف من محافظة ومنطقة ومحل إلى الآخر، ويزداد الإقبال على شراء السمك الفترة المقبلة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك وشم النسيم.

استعدادات شم النسيم

وأكد حافظ أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً على شراء البلطي من جانب الكثير من المواطنين الأقباط لتمليحه وتخزينه استعداداً لاستقبال شم النسيم حيث يحتاج الفسيخ لمدة تمليح تصل إلى 25 يوماً.

وأضاف عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أن أسعار الأسماك الفترة الراهنة مستقرة، وقد تنخفض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أسعار الأسماك

وأوضح أحمد حافظ أسعار الأسماك في الأسواق، حيث يتراوح سعر البلطي بين 66 و68 جنيهًا والفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه والمكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات و يتراوح سعر الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

وتابع أن سعر الجمبري يتراوح ما بين 160 و260 جنيهًا والسبيط بين 110 و230 جنيهًا والبوري بين 40 و66 جنيهًا والكاليماري بين 110 و230 جنيهًا.