طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وشديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس السبت 27 مايو

وتشهد حالة الطقس غدا نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 28 مايو

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 29 مايو

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطر خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة الاثنين 29 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.