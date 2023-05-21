طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وتساقط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي المساء يكون معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

طقس الاثنين 22 مايو

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين تشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 مايو

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الثلاثاء تشهد فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 40%، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 مايو

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 22 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة الأربعاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.