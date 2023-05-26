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طلعت عبدالقوي: سنناقش توصيات الاجتماعات الماضية بالحوار الوطني غدا

كتب:

محمد متولي
09:33 م | الجمعة 26 مايو 2023
طلعت عبدالقوى

طلعت عبدالقوى

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، صباح الغد، سيجري فيه تباحث وتنظيم الأسبوعين المقبلين، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرا إلى أن المجلس كذلك سيقيم المحاور الثلاثة التي جرى مناقشتها خلال الأسبوعين الماضيين.

عبدالقوي: يجب التواصل لتوافق في وجهات النظر القريبة

أضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات، كما أن هناك موضوعات كان حولها أراء مختلفة، وكان لا بد من الوصول إلى توافق ووجهات نظر قريبة من بعضها.

وتابع: «على سبيل المثال موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية بانتخابات مجلس النواب فيه أراء متعددة، والأراء دي بتبدأ تتجمع ثم تتبلور، منقدرش نعمل كل يوم اجتماعات وفي الآخر منوصلش لنتائج، وبكدة العملية هتكون تضييع وقت».

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