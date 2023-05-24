المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، متهما بحيازة المواد المخدرة بقصد الترويج وبيعها بدائرة قسم شرطة الوراق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 17745 لسنة 2022 جنايات الوراق، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، في غضون العام الماضي 2022، بحيازة المواد المخدرة «Indazole carboxmides» في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة أو مسوغ قانوني يسمح له بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت النيابة العامة، خلال جلسات المحاكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، وفق مواد القانون الواردة في أمر الإحالة.