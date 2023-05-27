9 اجتماعات لـ«صناعة النواب» الأسبوع الجاري لمناقشة طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات غدًا الأحد، وتناقش في الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة، كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

مناقشة طلبات الإحاطة

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث غدًا الأحد طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء ، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن تشجيع المستثمرين للاستثمار في تصنيع مواد البناء.

كما تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات يوم الاثنين المقبل، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان، إذ أنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك انشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير.وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الاثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الاثاث بمحافظة دمياط.كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لانشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة.

كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش في اجتماعها الأول طلبات إحاطة مقدمة من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب احاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل استعادة تشغيل شركة النصر للأدوية.