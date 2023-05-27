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قطع المياه في مركزين بالدقهلية لمدة 10 ساعات للصيانة غدا

كتب:

صالح رمضان
02:11 م | السبت 27 مايو 2023
قطع المياه غدا عن مركزين في الدقهلية

قطع المياه غدا عن مركزين في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب عن مركزي طلخا بالكامل، ونبروه، غدًا الأحد، وذلك لمدة 10 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، وذلك نظرا لقيامها بأعمال الصيانة على خط قطر 360 مم بلاستيك.

سبب قطع المياه غدا في الدقهلية 

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن سبب قطع المياه غدا الأحد عن طلخا بالكامل، ونبروه هو قيامها بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360 مم «بلاستيك» في طلخا.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 

وناشدت الشركة المواطنين، فى حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وطالبت الشركة المصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه بالمناطق المتأثرة خلال فترة الصيانة.

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بقلم صالح رمضان