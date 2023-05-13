قطع المياه بالفيوم لمدة 10 ساعات غدا الأحد للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه لمدة 10 ساعات غدًا الأحد، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، مما يستوجب قطع المياه لفترة طويلة بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد حتى الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 15 مايو.

مناطق قطع المياه غدا بالفيوم

وجاءت مناطق قطع المياه بالفيوم غدا الأحد بحسب ما ورد في بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم كالتالي:

- مدينة الفيوم بالكامل وتشمل هوارة المقطع، وكفور النيل، هوارة عدلان، وسجن دمو، وسنوفر، ودمشقين، والزملوطي، واللاهون، ومدينة الفيوم الجديدة، والبسيونية، ودمو، والعامرية، ومساكن دمو، وسيلا، ومنشاة دمو، والإعلام، ووحدات الجيش بدمو، ومجزر العزب.

- تُقطع الخدمة عن مدينة إطسا بالكامل، وأبو جندير، وقلهانة، وقلمشاه، ودفنو، ومنية الحيط، ومنشية ظافر، ومطول، والمختلطة، والغابة، والونايسة، وبحر أبو المير.

- تضم أماكن انقطاع المياه غدا في مركز أبشواي قرى العجميين، والنصارية، وطبهار وتوابعهم.

- مركز سنورس حيث تُقطع المياه في قرى الكعابي، وأبو عيطة، وجرفس، ومطرطارس وتوابعهم.

- من المقرر قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز يوسف الصديق، وهي الشواشنة، والنزلة، والحامولي، وتوابعهم.

سبب انقطاع المياه في الفيوم غدا

ويتمثل سبب انقطاع المياه في الفيوم غدا في عمل صيانة لأحد خطوط المياه داخل محطة مياه العزب الجديدة، والذي يبلغ قطره 1000 مم والتي تستغرق نحو 10 ساعات من 10:00 مساء الأحد وحتى 8:00 صباح الإثنين.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالمستشفيات، والمواطنين والأهالي، وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

أرقام شركة مياه الشرب بالفيوم

وتتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم شكاوى واقتراحات المواطنين أو تلقي طلبات سيارة مياه شرب نظيفة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه من خلال الأرقام التالية:

واتس آب: 01275358538.

الإتصال بالخط الساخن: 125.

الإتصال بالأرقام التالية: 01208288854/ 01208288834.