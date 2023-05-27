مصرع طفلة أسفل عجلات قطار في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات قطار أمام مزلقان غير شرعي بنجع «الخروعة» في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

مصرع طفلة

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بأن بلاغا ورد من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بمصرع طفلة، أسفل عجلات قطار الصعيد بمركز دشنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا ومعها سيارة إسعاف وتبين بعد الفحص مصرع، نورا رأفت عبد الحكيم محمد مصطفى، 8 سنوات، دهسا أسفل أسفل عجلات القطار بدشنا.

مزلقان غير شرعي

وبحسب تحريات المباحث الأولية، فإن الطفلة تركت والديها وهرولت مسرعة لتعبر السكة الحديد عبر مزلقان غير شرعي، وفوجئت بالقطار الروسي الذي صدمها وحول جثتها إلى أشلاء.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.