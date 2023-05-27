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أسعار الذهب اليوم في الدول العربية.. مستقر بالسعودية

كتب:

منى سعيد
10:17 ص | السبت 27 مايو 2023
استقرار أسعار الذهب في الدول العربية

استقرار أسعار الذهب في الدول العربية

اضطرابات ما بين ارتفاع وانخفاض يشهده المعدن الأصفر عالميًا، مما يجعل الكثيرين يتابعون أسعار الذهب في الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات ومصر، حتى يمكنهم الشراء لحفظ القيمة المادية للأموال.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم

وفي التقرير التالي، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقنشر للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في الدول العربية اليوم، وفق وكالات الأنباء في تلك الدول، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

في البداية فإن عيار 21 هو الأكثر شعبية في مصر، لاسيما في المحافظات القبلية، وانخفاض قيمة المصنعية، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي:

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، فجاء سعر الجرام نحو 2340  جنيهًا، بينما تتراوح المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيه للجرام الواحد

سعر عيار 24 سجل في بداية المعاملات 2674 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2006  جنيهات.

ووصل عيار  14 نحو 1564.5 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى نحو 18720  جنيهًا

سعر الذهب في السعودية

واستقر سعر الذهب في السعودية وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، وقد سجل سعر الذهب اليوم كالآتي:

عيار 18 في السعودية: 176.05 ريال.

عيار 21 في السعودية: 205.42  ريال.

عيار 24 في السعودية: 234.75  ريال.

سعر الذهب في الإمارات

 جاء سعر الذهب اليوم في الإمارات للأعيرة المختلفة، على النحو التالي:

عيار 18 في الإمارات: 181.25 درهم.

عيار 21 في الإمارات: 211.50 درهم.

عيار 24 في الإمارات: 241.50 درهم.

سعر الذهب في الأردن

أما في المملكة الأردنية، فقد سجلت أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 في الأردن: 33.29 دينار.

عيار 21 في الأردن: 38.84 دينار.

عيار 24 في الأردن: 44.39 دينار.

أسعار الذهب في البحرين

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مملكة البحرين كالتالي:

عيار 18 في البحرين: 17.66 دينار.

عيار 21 في البحرين: 20.60 دينار.

عيار 24 في البحرين: 23.54 دينار.

سعر الذهب في سلطنة عُمان

بينما جاء سعر الذهب في سلطنة عُمان كالآتي: 

عيار 18 في عُمان: 18.06 ريال.

عيار 21 في عُمان: 21.07 ريال.

عيار 24 في عُمان: 24.07 ريال.

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