«التعاون الدولي»: حريصون على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

تزامناً مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بمدينة شرم الشيخ، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وسلطان المرشد، الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية، بزيارة تفقدية لجامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، فى ضوء متابعة نتائج الشراكات الإنمائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتأكيداً على العلاقات المتميزة بين الجانبين، بمشاركة غدير حجازى، مساعد وزيرة التعاون الدولى للصناديق العربية، والدكتور محمد رمضان، مساعد وزير التعليم العالى للسياسات والشئون الاقتصادية، والسفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولى للشئون الآسيوية.

«المشاط» و«المرشد» يتفقدان جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ ومتابعة الشراكات الإنمائية

وفى كلمتها رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية، الذى يزور مدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية، مؤكدة على العلاقات المتميزة والأخوية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التى كان لها عظيم الأثر فى دفع جهود التنمية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، البقعة الغالية من أرض مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية مشروع جامعة الملك سلمان، لما له من تأثير قوى على تعزيز جهود الاستثمار فى رأس المال البشرى، والبناء على ما تنفّذه الدولة من جهود فى هذا المجال، إلى جانب الشراكات التى يجرى تنفيذها باستمرار مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين، منوهة بأن المشروع يُعزّز أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال ضمان فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، إلى جانب الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى.

وقالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولى حريصة على تعزيز التنسيق والجهود المشتركة بين الجهات الوطنية من جهة وشركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين من جهة أخرى، لتعظيم العائد من مشروعات وبرامج التعاون الإنمائى، وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال السيد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية: «يسعدنى أن أكون معكم لنشهد تطورات هذا الصرح العظيم، الذى شرُف الصندوق بتنفيذه، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ونتمنى أن يكون له أثر إيجابى فى تحقيق التنمية بمنطقة سيناء وتعزيز فرص التعليم الجيد».