طقس 72 ساعة.. عدم استقرار الأحوال الجوية و«الأرصاد» تنصح بتوخي الحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوفة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

حالة الطقس الأحد 28 مايو

تشهد حالة الطقس غدا الأحد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين 29 مايو

تشهد حالة الطقس يوم الاثنين نشاطا للرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 30 مايو

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة الاثنين 29 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة الثلاثاء 30 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.