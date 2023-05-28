مفكر إسلامي عبر قناة الناس: على الإنسان ألا يفقد الأمل في الله مهما اشتدت الأمور

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، إن الإنسان عليه ألا يفقد الأمل أو الرجاء في الله عز وجل مهما اشتدت الأمور ومهما بدت الأسباب، موضحًا، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير.

وأضاف «داود» خلال تقديم برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ الصحابة سألوا النبي: «هل من سبيل أن ننال من هذه المنزلة شيئا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيصلي الله علينا وتصلي الملائكة علينا؟».

وتابع: «سكت النبي ونزل الوحي بآيات كريمة في سورة الأحزاب، قال تعالى: يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.. يقول المفسرون والعلماء إنما جاءت لتمهد ما بعدها، حيث قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.