إصابة ربة منزل بنزيف بالمخ فى حادث أثناء عبورها الطريق بالجيزة

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة، صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق، وجرى نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين، بوصول ربة منزل 30 سنة، مصابة بنزيف بالمخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة وغير مستقرة ولا يمكن استجوابها، على الفور انتقل العميد الدكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى مكان الواقعة.

انتقال رجال المباحث

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 20 سنة اصطدم بالمصابة حال عبورها الطريق بشارع البحر الأعظم، ما أحدث إصابتها، وألقي القبض على السائق، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.