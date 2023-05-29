ضبط مسؤول عن محطة وقود بتهمة تجميع كميات من البنزين وبيعها في حدائق القبة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محطة وقود، في حدائق القبة، بتهمة تجميع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وإعادة بيعها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد إجراء جرد دفتري على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز في كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار 16549 لتر بنزين 92.

بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.