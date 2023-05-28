موعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات وتوقف الأمطار والعواصف الترابية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات، وموعد انتهاء الأمطار ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، حيث تشير آخر صور للأقمار الصناعية أنّ الغطاء السحابي يتجه شرقًا ليؤثر على سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر والمدن المطلة على خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد، يصاحبه تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

موعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي يشمل موعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات، فإنّه من المتوقع أن تستمر الأجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ويستمر أيضًا نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس في المحافظات

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات، موضحة أنّ موعد تحسن الطقس في مصر يبدأ من الأربعاء المُقبل 31 مايو، حيث تنتهي الأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة، بينما يستمر نشاط حركة الرياح على بعض المحافظات.

حالة الطقس غدا الاثنين

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غدا الاثنين تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد بصورة خفيفة إلى بعض المناطق في جنوب البلاد على فترات متقطعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدا

وضمت قائمة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية غدا الاثنين في المحافظات الحرص أثناء القيادة بسبب الأمطار التي تكون رعدية في بعض الأحيان، والابتعاد عن أعمدة الإنارة المبللة بمياه الأمطار، وتجنب استخدام الهاتف أثناء حدوث الرعد تجنبًا للصعق.

حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه يأتي كالتالي:

الثلاثاء 30 مايو 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بصورة متقطعة.

الأربعاء 31 مايو 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، بصورة متقطعة.

الخميس 1 يونيو والجمعة 2 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء بصورة متقطعة.