خطوات استخراج رقم تأميني بالرقم القومي.. تحتاجه في العمل

يعد الفرد محور نظام التأمين الاجتماعي، والرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، ويخصّص رقم تأميني للفرد بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأميني والاسم ثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد، ويبحث الكثيرون عن خطوات استخراج رقم تأميني بالرقم القومي‎.

ولكل مواطن رقم تأميني يستمر معه حتى استحقاق المعاش، وتوجد عدة طرق للاستعلام عن الرقم التأميني، حيث يمكن للشخص المؤمّن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217.

كيفية الحصول على رقم تأميني

وفي حالة عدم استدلال الشخص المؤمّن عليه عن الرقم التأميني عليه، أن يتجه إلى أقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة منها، حيث يستعلم الموظف المختص عن الرقم التأميني من خلال قاعدة المعلومات الإلكترونية، وفي حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيلة سيتم إبلاغ الشخص، وفي حالة عدم وجود رقم تأميني، يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغ الشخص به.​

خطوات استخراج رقم تأميني بالرقم القومي

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» خطوات استخراج رقم تأميني بالرقم القومي‎.

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خطوات استخراج رقم تأميني بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- اضغط على ​​بدء الخدمة.

- ادخل البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والأسم الأول للأم.

- اضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.