كيف تستخرج الرقم التأميني لأول مرة؟.. ضروري عند التقديم على وظيفة

للحصول على وظيفة والقبول بها في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، يحتاج كل موظف لاستخراج رقم تأميني، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

وحددت الهيئة لقومية للتأمينات الاجتماعية خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة، وفقا للآتي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل مباشر من هنا

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني عن طريق إدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشرط أن يكون ساري، وإدخال اسم الأم، ثم الضغط على إرسال الطلب.

- وبعد اختيار إرسال الطلب ستظهر للمتقدم بيانات الرقم التأميني.

الاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني «البرنت التأميني»، من خلال الإتصال عللى الرقم الساخن «16217»، وذلك في حالة حدوث أي خطأ أثناء إدخال البيانات في عملية التسجيل، وذلك وفقًا لما قررته الحكومة المصرية.

ويمكن للشخص الاستعلام عن الرقم التأميني المتقدم من التوجه لأقرب فرع أو مكتب تأمينات، بشرط إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الثلاثية المميكنة، وأيضًا صورة ضوئية لها للتسجيل من خلالها، ليتمكن الموظف المختص في مكتب التأمين من استخراج الرقم التأميني «برنت التأمين» من خلال قاعدة البيانات والمعلومات بالكمبيوتر.