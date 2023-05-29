البابا تواضروس: المحبة هي الأساس لوقف حروب وصراعات العالم

قال البابا تواضروس، خلال مؤتمره الصحافة حول الموضوعات المشتركة مع بابا روما بشأن ما يحدث الآن من حروب وصراعات «إن المحبة هي الأساس لوقف هذه الحروب، لأن الصراعات والمشكلات عبارة عن رفض طرف للآخر، ونحن نعلم أن المحبة عمل ليس سهلًا، لأنه إذا سامح طرف الآخر، لتوقفت الحروب، ولذا يجب الجهاد في المحبة والإصرار، وأن الإنسان يكون لديه اقتناع أن زراعة المحبة سوف تجني ثمار الحب والسلام، وغير ذلك فكل من يريد الانتقام والقفز على الآخر يخسر هذه المحبة، وسفر الرؤيا تحدث عن الفئات التي لا تدخل السماء ومنها كل من يجب الكذب، فالمحبة هي الطريق إلى السلام ومحبة المسيح محبة فياضة، فالمحبة هى تحدٍ ويجب الإصرار عليها».

البابا تواضروس: لقائي مع الشباب القبطي في ميلانو كان رائعًا

وبسؤال البابا تواضروس عن الأقباط في المهجر قال «الحقيقة إن شبابنا القبطي شباب رائع ولقائي الأخير معهم في ميلانو كان رائعًا، وبالرغم من التحديات القوية التي تقابل الشباب في الغرب وخاصة المثلية، لكن نشكر الله أن شبابنا هناك واعٍ جدًا ومرتبط بالكنيسة القبطية جدًا ولديهم القدرة على التصدي للأفكار الإباحية، وقمت بصلاة القداس الإلهي مع شمامسة من الشباب كانوا حوالي 600 شماس وهم شمامسة كنيستين فقط».

لقاء البابا مع ممثلي وسائل الإعلام القبطية

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.