مسؤول العلاقات الخارجية بـ«المفوضية»: وفرنا 114 مليون دولار لمصر دعما للاجئين

كريستين بشاى: الهلال الأحمر شريك فى تقديم الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية

قالت كريستين بشاى، مسئولة العلاقات الخارجية بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر، إن مصر تحتضن 160 ألف لاجئ، منهم 154 ألف سودانى، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصرى شريك رئيسى فى تقديم الخدمات للاجئين مع جهات حكومية مثل الإسعاف ومحافظة أسوان. وأضافت «بشاى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المفوضية وفرت 470 مليون دولار، منها 114 مليوناً لمصر، لدعم اللاجئين، وهناك خطة بمشاركة 25 شريكاً و7 جهات أممية و18 من مؤسسات المجتمع المدنى المحلى والدولى للتدخل السريع ومساعدة اللاجئين فى مصر.. وإلى نص الحوار:

ما أهم القضايا التى تمت مناقشتها خلال لقاء الرئيس السيسى والمفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؟

- هناك العديد من القضايا تمت مناقشتها خلال اللقاء، وعلى رأسها ملف اللاجئين من السودان، لأنه رغم تقديم دول الجوار الدعم للقادمين من السودان، فإن مصر من أكبر الدول المستضيفة التى يوجد بها أعداد كبيرة من اللاجئين تتم مساعدتهم من هيئة الهلال الأحمر، وتقدم الكثير من الخدمات الطبية والرعاية النفسية والمأكل وغيرها.

كم وصل عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر حالياً؟

- وفق آخر إحصائيات وصلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من وزارة الخارجية المصرية، فإن عدد اللاجئين داخل الأراضى المصرية نحو 160 ألف لاجئ، منهم 154 ألفاً من السودانيين، و6 آلاف لاجئ من جنسيات أخرى.

ما أهم الخدمات الحكومية التى يتم تقديمها إلى اللاجئين؟

- مصر تقدم العديد من الخدمات للاجئين، بداية من فتح أبواب الحدود الجنوبية للسودانيين الذين يستوفون الشروط الموضوعة للعبور، بمجرد دخولهم الأراضى المصرية يكون بإمكانهم الحصول على الخدمات المقدمة من الهلال الأحمر، الشريك الرئيسى للمفوضية لدعم الاستجابة للسودان، والذى يقدم العديد من الخدمات وأهمها الخدمة الطبية والعلاجية.

كيف دعمت المفوضية الهلال الأحمر لاستكمال دوره فى دعم اللاجئين السودانيين؟

- الهلال الأحمر هو الجهة الحكومية التى تقدم الخدمات الإنسانية على الحدود، وتم دعم الهلال الأحمر بـ50 مليون جنيه، وهذا الدعم يأتى فى صورة توفير مياه نظيفة بأكثر من مليونى زجاجة مياه ومستلزمات نظافة وصحة شخصية لـ154 ألف شخص يتم توزيعها على القادمين من السودان من جميع الجنسيات بمن فيهم المصريون العائدون، بجانب التكفل بالتنقلات للأشخاص الأكثر احتياجاً الذين لا يستطيعون دفع تكاليف نقلهم من الحدود إلى المدن المصرية.

ويتم تقديم المساعدات للحالات الطبية التى تعانى من أمراض مزمنة أو مشاكل طبية جرَّاء الرحلة الطويلة من السودان حتى الحدود المصرية، وتوفير الدعم السريع والمنقذ للحياة، والغذاء، والمراحيض المتنقلة، ومستلزمات النظافة والصحة الشخصية، والمستلزمات الطبية، والدعم الطبى والنفسى.

بعد عبور اللاجئين السودانيين الحدود المصرية كيف يتم التعامل معهم؟

- بعد دخول السودانيين الحدود المصرية والحصول على خدمات الدعم السريع، يمكنهم التقدم بالتسجيل لدى المفوضية كلاجئين وتقديم طلب اللجوء الرسمى لمصر، ويمكنهم الحصول على الخدمات التى تقدمها مصر والمفوضية للاجئين.

ما تطلعات المفوضية للفترة القادمة؟

- زيارة المفوض السامى ركزت على دعم مصر ودورها فى استضافة الأعداد الوافدة، وشكر مصر على فتح الحدود الجنوبية، وناشد باستمرار فتح الحدود أمام الهاربين من خط النار فى السودان، والتى تحتاج إلى الإعانة والحماية الدولية وناشد المجتمع الدولى دعم مصر مادياً فى استضافة الأعداد الوافدة التى تحتاج إلى تقديم خدمات كثيرة تستهلك من موارد الدولة.

وحالياً تعمل المفوضية مع الحكومة المصرية على دعم المؤسسات التى لها تعامل مباشر لدعم اللاجئين أو الموجودة فى الأماكن التى يكثر فيها وجود اللاجئين.

ما قيمة الدعم الذى تتطلع المفوضية لتقديمه إلى مصر لمساعدة اللاجئين؟

- المفوضية قامت بعمل خطة استجابة للمنطقة فقط للسودان والدول المجاورة، وقيمتها 470 مليون دولار، منها 114 مليون دولار مخصصة لمصر، لدعم اللاجئين، والقائمون على هذه الخطة 25 شريكاً على رأسهم المفوضية للاجئين، و7 جهات أممية أخرى، و18 من مؤسسات المجتمع المدنى الدولى أو المحلى.

اللاجئون العابرون للحدود الجنوبية

هناك العديد من الجهات الحكومية التى تقدم المساعدات الفورية لأى شخص يعبر الحدود المصرية الجنوبية أياً كانت جنسيته، ومنها هيئات الإسعاف التى تقدم الفحص الطبى السريع والتحويل للمستشفيات، بالإضافة إلى محافظة أسوان التى تقدم الدعم السكنى للقادمين والغذاء.