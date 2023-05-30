مقتل مسن بتهشيم رأسه بآلة حادة في مشاجرة بالقاهرة الجديدة

لقي مسن مصرعه متأثرا بإصابته بالضرب على رأسه بآلة حادة، أسفرت عن تهشم في الجمجمة في مشاجرة بالقاهرة الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه وشهود الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن جثة هامدة إثر إصابته بتهشم في الجمجمة بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد عبد الله عبد الراضي» في العقد السادس من العمر، مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وبعض الأشخاص بسبب خلافات بينما، تطورت إلى قيام أحدهم بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة وتسببت في الإصابة التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.