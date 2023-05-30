«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار ورياح محملة بالأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدم استقرار الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وفقا لما كشفت عنه آخر صور للأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومتر في الساعة، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية أحيانا وذلك على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس خلال الايام المقبلة

وأكدت الأرصاد عودة العواصف الترابية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وعدم الاستقرار في طقس الأيام المقبلة، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة غدا الأربعاء31 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 1 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.