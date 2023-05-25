توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات.. 4 مواد لا تضاف للمجموع

طرح العشرات من طلاب الشهادة الإعدادية عدة أسئلة حول توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات وبدء أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي فضلًا عن الرصد والمراجعة والجمع تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لآخر العام فور اعتمادها من محافظي الأقاليم.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

وبحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات حول توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي، فإنّها يتم تقسيمها على الترم الأول والثاني، حيث توزع على 6 مواد التي تضاف للمجموع، فضلًا عن 4 مواد أخرى لا تضاف للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب.

مجموع الشهادة الإعدادية 2023

وطرح العشرات من طلاب الصف الثالث الإعدادي سؤالًا حول مجموع الشهادة الإعدادية 2023، وهو ما أوضحته مديريات التربية والتعليم بأنّ إجمالي مجموع الشهادة الإعدادية يبلغ 280 درجة مقسمة كالآتي:

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول يبلغ 140 درجة موزعة على 6 مواد.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني يبلغ 140 درجة موزعة على 6 مواد.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

ويتطابق توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني مع توزيع درجات الترم الأول والتي تأتي كالتالي:

40 درجة مخصصة لمادة اللغة العربية.

30 درجة مخصصة لمادة اللغة الإنجليزية.

20 درجة مخصصة لمادة الدراسات الاجتماعية.

15 درجة مخصصة لمادة الجبر.

15 درجة مخصصة لمادة الهندسة.

20 درجة مخصصة لمادة العلوم.

هل الحاسب الآلي يضاف إلى المجموع 2023

وفيما يخص سؤال الطلاب حول هل الحاسب الآلي يضاف إلى المجموع 2023 الصف الثالث الإعدادي فإنّ مديريات التربية والتعليم كشفت في بيانات سابقة لها أنّ الطلاب يؤدون الامتحان في 4 مواد ولكنها لا تضاف للمجموع على الرغم من كونها مواد نجاح ورسوب، وهي:

التربية الدينية.. 20 درجة.

الحاسب الآلي.. 10 درجات.

التربية الفنية.. 10 درجات.

التربية الرياضية.. 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لغة عربية 2023

وفي وقت سابق حدد المركز القومي للامتحانات توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لغة عربية 2023 والتي يبلغ المجموع الكلي لها 40 درجة مقسمة على النحو التالي:

7 درجات للتعبير.

9 درجات للقصة والقراءة.

10 درجات للنصوص.

درجتان للخط.

درجتان للإملاء.

10 درجات هو ما حدده القومي للامتحانات لـ "النحو" وذلك ردًا على سؤال آلاف الطلاب حول النحو عليه كام درجة الصف الثالث الإعدادي؟.

الدراسات من كام في تالتة إعدادي؟

وحول سؤال الطلاب حول الدراسات من كام في تالتة إعدادي؟ فإنّ القومي للامتحانات حدد لها 20 درجة في الترم الأول و20 درجة في الترم الثاني، بينما تبلغ درجة النجاح في الترم الأول 10 درجات، ودرجة النجاح في الترم الأول والثاني 20 درجة.