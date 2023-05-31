أفضل المصايف في مصر للاستمتاع بالإجازة.. بينها جمصة والإسكندرية

مع اقتراب نهاية موسم الامتحانات، يرغب الكثير من المواطنين في قضاء الإجازة الصيفية بالاستماع على الشواطئ المختلفة بأسعار مخفضة، والتمتع بالمناظر الخلابة، وقضاء وقت مميز، حيث تتميز مصر باحتوائها على أجمل الشواطئ الساحلية، سواء المطلة على البحر الأحمر أو المتوسط.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أفضل المصايف ذات الأسعار المناسبة الجميع، ومن أبرزها الإسكندرية وجمصة.

إقبال على شواطئ الإسكندرية

تعتبر الإسكندرية، من أكثر المدن التي تلقى إقبالًا من المصريين، للاستمتاع بفصل الصيف على شواطئها المختلفة، إذ يقول محمد سعد الخبير السياحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ عروس البحر المتوسط تتمتع بالعديد من الأماكن المميزة التي تجعلها المكان المناسب للاستجمام، مثل المعمورة وشاطئ ميامي، كما يوجد بها أيضًا كوبري ستانلي الشهير، ومكتبة الإسكندرية التي تجمع بين الثقافة والفنون المختلفة من خلال عروض القبة السماوية.

وأشار «سعد» إلى أنّ عروس البحر المتوسط تحتوي على قلعة قايتباي الأشهر في التاريخ، ووجود المسرح الروماني، لذا تعتبر الإسكندرية محط أنظار معظم العائلات لقضاء إجازة الصيف بها.

مصيف مرسى مطروح

تعد مرسى مطروح من أجمل المدن الساحلية التي يبحث عنها الكثيرون لقضاء عطلة الصيف بها، وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، لـ«الوطن»، إلى أنّ المدينة تمتاز بسحر الهدوء مع جمال الطبيعة الخلابة والمياه النقية، وتشتهر بالعديد من الشواطئ المميزة مثل عجيبة، والفيروز وروميل.

مصيف جمصة ورأس البر

تتجه الأنظار كثيرًا إلى مصيف رأس البر باعتباره الأكثر شعبية وإقبالًا من الأهالي والعائلات، بسبب انخفاض أسعاره مقارنة بمصايف أخرى، وجمال شواطئه، فضلًا عن احتوائه على منطقة اللسان، التي يلتقي بها البحر المتوسط مع مياه النيل في منظر بديع، ويستطيع المواطنون التجول ليلًا داخل شارعي السوق وكورنيش النيل.

كما يتميز مصيف جمصة بالهدوء والجمال الطبيعي، إذ أكد أيمن محمد عزت رئيس مجلس مدينة جمصة، لـ«الوطن»، أنّ المدينة تحتوي على مجموعة من الشواطئ الجميلة، ويوجد بها كورنيش النيل ويمكن التنزه عليه رفقة الأسرة.

مصيف شرم الشيخ و دهب

تشتهر مدينة شرم الشيخ بكونها مدينة السلام، وتعتبر من أجمل المدن الساحلية في مصر، إذ تحتوي على العديد من الشواطئ المميزة والمناظر الطبيعية.

ويوجد بها العديد من الأنشطة التي يمكن للأشخاص القيام بها، وهي السباحة والغوص والتسوق، حيث توفر الأسواق مثل السوق القديمة وميدان سوهو سكوير، لمحبي الحرف اليدوية أماكن بيع التطريز اليدوي، كما يوجد بها محمية رأس محمد، وخليج نعمة وقرية التراث البدوي.

كما يقبل البعض على مدينة دهب بالقرب من شرم الشيخ، حيث تمتاز بالهدوء والراحة والاستجمام، من خلال المياه النقية والجبال والمناظر الطبيعية، ويمكن ممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج بها.