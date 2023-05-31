مطار العلمين يستقبل أولى رحلات كازاخستان بوصول 166 سائحا

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة SCAT الكازاخستانية التي بدأت رحلاتها للمطار أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة.

واستقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود، وتمنوا لهم قضاء إجازة لا تُنسى بالعلمين وتكرار الزيارة.

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة SCAT من كازاخستان

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة بواقع رحلتين أسبوعيا حتى نهاية الموسم الصيفي.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة المصرية للمطارات بإعداد الدراسة، استقبال مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي، وبولندا التي تحمل 273 من السائحين.

من جانبه، وجَّه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران، وخطوط جديدة، وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة.

خطة وزارة الطيران المدني لاجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني، في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.