أحداث سعيدة في 24 ساعة.. انخفاض اللحوم والحديد وأرباح البورصة وجوائز الدولة

في 24 ساعة فقط انخفضت أسعار عدد من السلع المهمة يأتي في مقدمتها اللحوم والحديد، وكذلك استطاعت البورصة المصرية تحقيق مكاسب كبيرة قبل إغلاقها، وكان محبو الثقافة على موعد مع إعلان جوائز الدولة في المجالات والأفرع المختلفة.

تراجع أسعار الحديد 1800 جنيه

شهدت أسعار الحديد انخفاضا كبيرا في مصر، الثلاثاء 30 مايو 2023، حيث هبط سعر طن حديد عز بأكثر من 1800 جنيه في السوق المصرية.

وبلغ سعر الحديد الاستثماري 39190 جنيها، وسعر طن حديد عز 38293 جنيها، بتراجع 1870 جنيها، وسعر حديد المصريين سجل نحو 32.050 جنيه للطن.

أسعار اللحوم

وتراجعت أسعار اللحوم المجمدة بقيمة 15 جنيها للكيلو، وسجل كيلو اللحم المجمد المستورد من البرازيل نحو 212 جنيها إلى 220 جنيها، مقابل 232 جنيها قبل أيام، فيما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لنحو 190 إلى 195 جنيها، مقابل 205 جنيهات قبل أيام، متراجعة في حدود 15 جنيه تقريبا.

وجرى طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بسعر 225 جنيهًا للكيلو، وهي لحوم ماشية حيّة تذبح في مصر، بعد دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما جرى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة، مضيفا أن توافر رؤوس الماشية سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم.

البورصة

ونجحت مؤشرات البورصة المصرية، في الإغلاق على ارتفاع بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 19 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 1.88% إلى مستوى 17534.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.77% عند مستوى 3263.91 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 3.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.09 مليون سهم، عبر تنفيذ 103.271 ألف صفقة.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 19 مليار جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.138 تريليون جنيه.

جوائز الدولة

وأعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية وجوائز النيل وجوائز الدولة التشجيعية والدولة للتفوق، وللاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقدير 2023 بينهم أشرف زكي

وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة النيل 2023

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2023

«الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بجوائز الدولة للتفوق