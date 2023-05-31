نضال الشافعي: مسرحية «سيدتي أنا» تختلف عن رائعة فؤاد المهندس

قال الفنان نضال الشافعي، إنَّ مسرحية «سيدتي أنا»، والتي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي بالاشتراك مع داليا البحيري، تختلف كثيرًا عن مسرحية «سيدتي الجميلة»، والتي سبق وعرضها فؤاد المهندس وشويكار قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، حتى وإن كانت مأخوذة عن نفس رواية «بنجمليون» لجورج برنارد شو، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي

مسرحية سيدتي أنا، تعرض يوميًا على خشبة المسرح القومي ما عدا يوم الأربعاء، دراماتورج وإخراج محسن رزق، استعراضات مصطفى حجاج، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، ديكور حمدي عطية، أزياء مروة عودة.

نضال الشافعي: فؤاد المهندس في حتة تانية

وعن التخوف من فكرة المقارنة مع فؤاد المهندس بسبب تكرار «تيمة» المسرحية، قال نضال الشافعي، إنَّ الأستاذ فؤاد المهندس في «حتة تانية» وحدوتة مسرحية «سيدتي الجميلة» موضوعها مختلف تمامًا، متابعًا: «على سبيل المثال نقدم ليزا دوليتل بشكل مختلف عن صدفة بعضشي، في سيدتي أنا، نقدم الشكل الإنجليزي للمسرحية».

واستطرد بقوله: «هاملت» تمّ تقديمها بأكثر من صورة وشكل على مدار فترات زمنية مختلفة، وفي كل الأحوال لا يوجد وجه للمقارنة من الأساس، لأن فؤاد المهندس هو «الأستاذ» له مكانته ووضعه، مقدرش أكون «تلميذ» بجواره، ولو تخوفنا من نجاح من سبقونا، لن نقدم «هاملت، الملك لير» وغيرها مرة أخرى، وفي مسرحية «سيدتي أنا» المحتوى مختلف 180 درجة، وإن كانت الفكرة وسطرها الأول واحدًا.