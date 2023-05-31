لإبراز دور رموز الرأسمالية الوطنية.. «الوثائقية» تبدأ عرض سلسلة «الأعيان» في يونيو

أعلنت قناة الوثائقية إنتاجها وعرضها للسلسلة الوثائقية «الأعيان»، وهي سلسلة تتناول السيرة والمسيرة لعدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم عبد الحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبد النور، وأحمد باشا قرشي.

توثيق التحولات السياسية والمجتمعية

تُوثق الحلقات عبر قناة الوثائقية في متنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة، من خلال رصد الأدوار المهمة التي قدمها هؤلاء الأعيان لدعم الأمة المصرية على جميع الأصعدة، سواء بالمال أو الجهاد.

شهادات وتحديات واجهت الرأسمالية الوطنية

وتعرض السلسلة مجموعة من الوثائق والشهادات التي ترصد حجم التحديات التي واجهتها الرأسمالية الوطنية من أجل تقوية الاقتصاد المصري، وتمصير الصناعات التي كانت حكرًا على الأجانب وحدهم دون شريك محلي لهم، مثل صناعة الغزل والنسيج.

كذلك تفند السلسلة في حلقاتها عددًا من الشائعات والأباطيل التي طاردت عددًا كبيرًا من «أعيان» هذا الزمن، إلى جانب تنقيبها عن الاسهامات النيايبة والبرلمانية للأعيان، وكيف صاروا عمادًا ونواة لتأسيس عدد من الأحزاب المصرية.