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النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023.. «نسخة قريبة من الامتحان»

كتب:

منة عبده
12:27 م | الأربعاء 31 مايو 2023
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023- تعبيرية

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023- تعبيرية

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023، تعد من أكثر الأمور التي يهتم بها طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة، وقبل أيام من بداية امتحانات نهاية العامة، والمقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء».

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023، لتدريب طلاب الثانوية العامة على امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وتشمل هذه النماذج جميع المواد. 

ونظرا لأهمية هذه النماذج لطلاب الصف الثالث الثانوي، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023 pdf، من خلال رابط إلكتروني، يمكن زيارته عبر الضغط هنـــــا

تفاصيل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023، ستكون نسخة قريبة من الامتحان الأساسي للثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني، على أهمية اطلاع الطلاب على النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوى 2023، والتدريب عليها لإزالة الرهبة والخوف استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023 الشهر المقبل. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.