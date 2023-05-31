مراسم زفاف ولي عهد الأردني وعروسه السعودية.. ساعات على العرس الملكي

تستعد المملكة الأردنية للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه السعودية رجوة آل سيف، غداً الخميس، ولكن ما هي المراسم الرسمية التي تستعد لها الأردن في هذه الساعات المقبلة، التي يجري الاستعداد لها منذ الخطوبة، منذ منتصف أغسطس الماضي.

ما هو الموكب الأحمر؟

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تبدأ مراسم زفاف ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة من قصر زهران، وبعدها يتحرك الموكب الأحمر، الذي ظهر منذ تأسيس الأردن، ويتكون هذا الموكب من 20 سيارة من نوع لاند روفر، 14 منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياطية، ويرافق ذلك 10 دراجات نارية، ويضم الموكب 71 فرداً من الحرس الملكي، يرتدون أوشحة حمراء على صدورهم، وكان هذا الموكب في البداية يضم خيولا، ثم تطور ليضم دراجات نارية، ويتم اعتماد الموكب من التشريفات الملكية حيث تأخذ السيارات تشكيلات محددة.

مراسم الزفاف الملكي في الأردن

وستكون أول محطة في مراسم الزفاف في قصر الحسينية، واستقبال عن طريق بعض فرق الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة، وسيتوجه العروسان عبر الفناء، وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة ينضم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، ووالدا رجوة، لتحية أكثر من 1700 من الحضور.

وعقب الاستقبال الرئيسي ستقام مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، يحضرها أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية، من أبرزهم جيل بايدن، عقيلة الرئيس الأمريكي، وملك هولندا، فيليم ألكساندر وزوجته.