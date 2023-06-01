فرحة داخل منزل الثانية على «الإعدادية» بالدقهلية.. «حائرة بين الطب والإعلام»

لحظات من السعادة سادت كل أركان منزل الطالبة ريتاج محمد بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى محافظة الدقهلية للشهادة الإعدادية، إذ حصلت على 279 درجة، بعد اعتماد النتيجة وظهورها بمحافظة الدقهلية.

بسعادة غامرة عبَّرت الطالبة ريتاج محمد لـ«الوطن»، عن سعادتها بحصولها على المركز الثاني من ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2023، إذ استطاعت أن تحصل على هذا المجموع بعد تعب مذاكرة متواصلة.

ريتاج: اعتدت على نظام مذاكرة معين ساعدني على التفوق

وأشارت «ريتاج» ابنة المطرية بالدقهلية، إلى أنها اعتادت على نظام معين ساعدها على الحصول على المركز الثاني لأوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية: «أهم حاجة إني انتظمت في الذهاب للمدرسة كل يوم، وتابعت مع المدرسين في المدرسة، وبعدها أرجع البيت أراجع كل اللي أخدته».

وأضافت أنها لم تكن تأخذ دروس في كل المواد: «في بعض المواد أخدت فيها دروس لكن مش كل المواد، أهم حاجة إنك تراجع أول بأول، وتركز في كل حاجة بتاخدها».

والد ريتاج: بتسعى على حلمها من وهي صغيرة

وأكد محمد محمود، والد الطالبة ريتاج، لـ«الوطن»، أن ابنته ريتاج من الأوائل على مدار مراحلها التعليمية: «ريتاج طول عمرها متفوقة، وعارفة هي عايزة إيه وبتسعى على حلمها من وهي صغيرة، ومعها مطلق الحرية في اختيار مستقبلها، طول عمرها بتفرحنا، والمرة دي الفرحة كبيرة».

وأضاف أن ابنته ما زالت تبحث عن الشغف الخاص بها عن الالتحاق بكلية معينة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، إذ يشغل تفكيرها كلية الإعلام وكلية الطب:«ريتاج لم تستقر على حلم بكلية معينة، لأنها مشتتة بين الطب مثل مجدي يعقوب أو الإعلام لأنها مسؤولة الإذاعة على مستوى إدارة المطرية التعليمية بشكل كامل، وعندها لباقة في الكلام، ومؤهلات كثير تدفعها تكون مذيعة شاطرة».