الحالة المرورية بشوارع القاهرة.. سيولة في نفق الأزهر وكثافات بالكورنيش

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة في كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية

وأضافت «حمدين»: «كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية عليه كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي في كوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، نفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير ولمدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى المنصة».

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران

وتابعت الإعلامية: «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإنه يشهد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين إلى أماكن عملهم، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، وتنتظم حركة سير السيارات في نفق الازهر، وتوجد سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق، للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي».