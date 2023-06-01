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محمد موسى قائما بأعمال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

كتب:

أيمن حمزة
10:46 ص | الخميس 01 يونيو 2023
الطيار محمد موسى

الطيار محمد موسى

أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والعضو المنتدب لها، لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا للطيار إيهاب الطحطاوي، الذي وجّه له المهندس يحيى زكريا، خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيسا للشركة.

محمد موسى رئيسا لمصر للطيران للخطوط الجوية

وكان الطيار محمد موسى، يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قبل توليه المنصب الجديد.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.