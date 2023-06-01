«عمار» الأول على الشهادة الإعدادية بالقاهرة: «خدت 5 دقايق مش مصدق»

زغاريد وسجود على الأرض شكرا لله لحظات مبهجة عاشتها أسرة الطالب «عمار محمد» الأول على محافظة القاهرة في الشهادة الإعدادية بعد تلقيهم خبر التفوق في النتيجة التي أعلنت خلال الساعات الماضية، الأمر الذي جعل الطالب في حالة من الدهشة وعدم التصديق.

عمار الأول على الشهادة الإعدادية

بعد إعلان النتيجة تلقى الطالب «عمار محمد» الأول بمحافظة القاهرة والذي يدرس بمدرسة المستقبل، مكالمة هاتفية من الإدارة ولم يصدق نفسه في تلك اللحظة إلى أن اتصل عليه مدير مدرسته ليؤكد له الخبر ويهنئه بتفوقه: «أنا أول لما رنوا عليا من الإدارة مكنتش مصدق وفضلت 5 دقايق بحاول استوعب من الفرحة وأتأكدت لما مديري رن عليا» بحسب حديثه لـ«الوطن».

كان الطالب يعتمد في مذاكرته على معلمين مدرسته أكثر من الدروس الخصوصية كما أنه استفاد بقدر كبير منهم وكانوا دائما يشجعونه: «أنا كنت بعتمد على المدرسة أكتر من الدروس الخصوصية عشان كان بيدرسوا ليا مدرسين كويسن جدا وكانوا دايما بيشجعونا»، مشيرا إلى أنه كان يذاكر في اليوم حوالي ما يقرب من 5 ساعات.

الشعور بالفرحة والسعادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على والديه بعد سماعهما خبر تفوقه: «ماما وبابا كانوا فرحانين أكتر مني بالنتيجة عشان هما تعبوا معايا وكانوا بيساعدونت دايما لما معرفش أذاكر»، كما أنه ينصح الطلاب القادمين على الصف الثالث الإعدادي ويأملون في الترتيب على المحافظة أن يذاكروا بشكل جيد.

يأمل الطالب «عمار» أن يلتحق بكلية الطب مثل والديه أو كلية هندسة الكمبيوتر بعد الثانوية العامة: «أنا نفسي بعد الثانوية العامة ادخل كلية الطب عشان أمي وأبويا دكاترة ولكن من ناحية تانية بميل لكليات الهندسة الكمبيوتر عشان أنا بحب مجال الكمبيوتر ولسة مقررتش».