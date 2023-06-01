وزارة الشباب تعلن عن يوم توظيفي مفتوح: فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لمطاعم كشري سيد حنفي.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي وكيفية التقديم وشروطه.

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: 41 ش بورسعيد الزاوية الحمراء برج العبد مدخل 3 الدور الثالث يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

ويتاح التقديم على الوظائف الآتية:

1. مساعد مدير (مؤهل عال - خبرة 1 سنة)

2. كاشير (مؤهل عال - إجادة الحاسب الآلي - خبرة أو بدون)

3. كول سنتر (خريج مؤهل عال)

4. كابتن صالة (مؤهل متوسط - خبرة 1 سنة)

5. ويتر (جميع المؤهلات طلبة وخريجين)

أماكن العمل: مدينتي / الشروق / القاهرة الجديدة / وسط البلد / مدينة نصر

شروط التقديم على الوظائف

الحد الأقصى للسنة 35 سنة

التفرغ التام

تحديد موقف التجنيد

المميزات والحقوق:

الراتب حسب الوظيفة والخبرة يبدأ من 3100

سكن للمغتربين

عدد ساعات العمل 9 ساعات

يوم إجازة في الأسبوع

تأمين طبي - تأمين اجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المذكور.

للتقديم: الذهاب إلى 41 ش بورسعيد الزاوية الحمراء برج العبد مدخل 3 الدور الثالث يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.